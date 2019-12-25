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В октябре петербургские пассажиры смогут купить билеты на "Сапсан" по сниженной цене
Сегодня, 11:13
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В октябре петербургские пассажиры смогут купить билеты на "Сапсан" по сниженной цене

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Билет из Северной столицы в Москву обойдется в 1,4 тыс. рублей.

С 1 по 15 октября жители Петербурга и других регионов смогут купить билеты на скоростные поезда "Сапсан" по низкой стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД 25 сентября.

Акция распространяется на все поезда бренда, которые курсируют между Петербургом и Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом, Москвой и Нижним Новгородом. 

Билет по скидке на поезд из города на Неве в столицу обойдется в 1,4 тыс. рублей. Из Москвы в Нижний Новгород можно доехать за 759 рублей. Поездка из Нижнего Новгорода в Петербург окажется самой дорогостоящей - 2 157 рублей. 

Приобрести купоны на поездку можно уже сегодня на сайте РЖД, в мобильном приложении организации или на кассах вокзалов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда.

Теги: поезд, ржд, сапсан, тарифы ржд октября, транспорт, цены на поездки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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