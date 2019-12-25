В октябре петербургские пассажиры смогут купить билеты на "Сапсан" по сниженной цене

Билет из Северной столицы в Москву обойдется в 1,4 тыс. рублей.

С 1 по 15 октября жители Петербурга и других регионов смогут купить билеты на скоростные поезда "Сапсан" по низкой стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД 25 сентября.

Акция распространяется на все поезда бренда, которые курсируют между Петербургом и Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом, Москвой и Нижним Новгородом.

Билет по скидке на поезд из города на Неве в столицу обойдется в 1,4 тыс. рублей. Из Москвы в Нижний Новгород можно доехать за 759 рублей. Поездка из Нижнего Новгорода в Петербург окажется самой дорогостоящей - 2 157 рублей.

Приобрести купоны на поездку можно уже сегодня на сайте РЖД, в мобильном приложении организации или на кассах вокзалов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда.