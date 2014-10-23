В Петербурге запустят дополнительные поезда до Москвы

Поезда запустят в сентябре и октябре.

В сентябре и октябре между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Уже 24 сентября из Петербурга в 22:11 отправится поезд №29 и прибудет в Москву в 6:11. Также 24, 25, 27 сентября и 2 октября из Москвы в 1:15 отправится дополнительный поезд, который будет в Петербурге в 11:13. Кроме того, 26 сентября и 3 октября поезд №237 отправится из Петербурга в 23:04 и прибудет в Москву в 7:02. И 25 сентября поезд №288 отправится из Москвы в 1:09 и прибудет в Санкт-Петербург в 13:18.

С подробным расписанием можно ознакомиться в железнодорожных кассах, в приложении "РЖД Пассажирам", а также на официальном сайте ОАО "РЖД".

Ранее мы писали, что в декабре из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный экспресс-поезд.

Фото: Piter.tv