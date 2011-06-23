В Петербурге снизились цены на съемные квартиры

Отрицательная динамика сохранится в краткосрочной перспективе.

В октябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге уменьшилась на 4,9%, до 31,1 тысячи рублей в месяц (по сравнению с сентябрем). К такому выводу пришли специалисты ЦИАН.

В целом по России, аренда однушки в крупных городах в октябре составила 21,6 тысячи рублей, что на 3% меньше, чем в первый осенний месяц.

По мнению аналитиков, снижение цен на аренду квартир связано с ростом предложения и снижением активности на рынке. Отрицательная динамика сохранится в краткосрочной перспективе.

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