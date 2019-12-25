Средний бюджет петербуржцев на новогодние каникулы составляет 21 тысячу рублей

Расходы на празднование Нового года и январский отдых планирует каждый третий.

Средний бюджет петербуржцев на новогодние каникулы составляет 21 000 рублей. Опрос провел сервис SuperJob среди пяти тысяч граждан из всех округов страны.

Расходы на празднование Нового года и январский отдых планирует каждый третий. Бюджет россиян за год вырос на 12% – до 19600 рублей на человека. Женщины чаще занимаются финансовым планированием (38% против 31% среди мужчин), но их бюджеты скромнее (в среднем 16400 и 22200 рублей соответственно).

В Петербурге в этом году бюджет праздников составит 21 тысячу рублей. Годом ранее горожане собирались тратить на аналогичные цели 19,3 тысячи рублей, в 2021 – 20,4 тысячи рублей, в 2020 – 20,7 тысячи рублей.

Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты – у москвичей (в среднем 23000 рублей).

Премии по итогам года ждут 37% петербуржцев.

Фото: Piter.tv