Большой театр кукол готовится к международному фестивалю

17 спектаклей и другая насыщенная программа порадуют зрителей с 1 по 7 июля.

Международный фестиваль театров кукол создается молодым поколением режиссеров, художников, драматургов и продюсеров.

Фестиваль – это совершенно новый язык театра кукол от молодых, которые только начинают свой путь или которые что-то сделали, но в любом случае они представляют новую волну в театре кукол. Есть много стереотипов в этом отношении: все думают, что это что-то такое уродливое и для детей, но на самом деле театр кукол метафоричный, визуальный, красивый и философский. Надеемся очень сильно на это поколение, что оно раскроет его. И наконец-то уже люди перестанут думать, что это что-то несерьезное и будут увлекаться. Наталия Сергеевская, арт-директор фестиваля.

Режиссер БТК считает, что у театра кукол большое будущее.

Дальше театр кукол будет развиваться свободно в разных направлениях. Будь то использование микроскопических фигур, будь то использование больших кукол, будь то обращение к традиции, будь то какие-то размышления на уровне авангардного театра. Руслан Кудашов, режиссер Большого театра кукол.

Свои работы представят разные творческие группы, их не ограничивали в созидании.

Нам дали возможность самим собрать команду: артистов, художников, с нами работали продюсеры. Это был очень классный опыт. Мы абсолютно свободны и можем делать все, что хотим, и при этом у нас есть еще возможность показать свою работу критикам и директорам разных театров. Роман Богданов, режиссер, актер, выпускник мастерской Руслана Кудашова.

Июль, молодость и сотворчество объединятся в БТК, чтобы красиво завершить театральный сезон.

Материал подготовили: Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова