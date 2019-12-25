В Ленобласти от борщевика обработали около 50 га земли

Напоминаем, сок борщевика Сосновского, попадая на кожу, вызывает ожог второй степени, а попадание в глаза может привести к слепоте.

В Ленинградской области ветврачи обработали около 50 гектаров земель, заросших борщевиком. Об этом сообщило Управление ветеринарии Ленобласти.

На данный момент этот сорняк стал настоящей бедой не только аграриев, но и для местных жителей региона. Специалисты проводят обработку полей и частных территорий по заявкам администраций и сельскохозяйственных предприятий. Работы уже идут в Гатчинском, Волховском, Киришском, Кировском, Тосненском и Всеволожском районах. Для обработки используются специальное оборудование, техника и химический раствор.

Напоминаем, сок борщевика Сосновского, попадая на кожу, вызывает ожог второй степени, а попадание в глаза может привести к слепоте. На прошлой неделе маленький петербуржец попал в отделение интенсивной терапии из-за борщевика.

Фото: ВКонтакте / Управление ветеринарии Ленинградской области