Вице-губернатор Борис Пиотровский сломал руку во время велогонки

Он смог завершить дистанцию.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сломал руку. Накануне чиновник опубликовал фото, на котором видно, что с рукой что-то не так, а сегодня, 10 июня, сделал официальное заявление.

В связи с огромным интересом к моему состоянию здоровья отчитываюсь: руку, действительно, сломал. Переоценил немного свои возможности во время велогонки La Stradа. Борис Пиотровский.

Любительская велогонка прошла в ночное время 4 июня. Были дистанции на 80, 40 и 20 км. Пиотровский участвовал в дистанции на 40 км. Он занял 36 место в своей категории.

По словам вице-губернатора, ему придется походить с фиксатором, но на его работу это никак не повлияет. Он надеется принять участие в триатлоне IRONMAN, который пройдет 17 июля.

Фото: Борис Пиотровский