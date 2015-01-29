В Кировском и Петровском микрорайонах Выборга уничтожат борщевик

В Кировском и Петровском микрорайонах Выборга пройдут мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Сорное растение было выявлено на участках по улицам Уральской, Октябрьской, Западной, 2-Озерной и Рубероидной. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Как рассказала главный специалист отдела благоустройства районной администрации Елена Семёнова, химическая обработка борщевика запланирована на этой неделе и пройдет в зависимости от погодных условий.
В период работ запрещается пребывание людей на данных участках. Чтобы получить необходимый результат предстоит провести двухразовую обработку растения химическими средствами.
Елена Семёнова, главный специалист отдела благоустройства районной администрации
Также в 2021 году в Выборге проводится детальное обследование деревьев.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все