В Ленобласти от борщевика обработают 4,4 тысячи га земель

Сумма финансирования работ из бюджета – 56,5 млн рублей.

Комитет по АПК опубликовал список поселений Ленобласти, проводящих в 2022 году борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

В этом году из 188 городских и сельских поселений в борьбу вступило 98 образований. Общая площадь обработки – 4,4 тысячи га, сумма финансирования работ из бюджета – 56,5 млн рублей, 153% к 2021 году.

Местным жителям в случае обнаружения борщевика Сосновского необходимо проверить, есть ли эти территории в заявленном перечне работ, если нет – сообщить через платформу "Госуслуги. Решаем вместе".

В 2021 году борьбу с борщевиком проводили на площади 9 тысяч га, что на 24% выше запланированного.

Фото: правительство Ленобласти