В Петербург привезли более 4 тонн австрийского мёда

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудник Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль 4,1 тонны австрийского мёда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Продукция поступила из Тироля и следовала в адрес московской оптовой торговой фирмы. В ходе проверки товара было установлено, что ветеринарный сертификат гарантирует выполнение Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза.
Груз отправился в адрес получателя.
На прошлой неделе в Петербург не пустили две тонны сербского йогурта.
Фото: pexels
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