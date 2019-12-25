В Петербург привезли более 4 тонн австрийского мёда

Далее его отправят в Москву.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудник Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль 4,1 тонны австрийского мёда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция поступила из Тироля и следовала в адрес московской оптовой торговой фирмы. В ходе проверки товара было установлено, что ветеринарный сертификат гарантирует выполнение Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза.

Груз отправился в адрес получателя.

На прошлой неделе в Петербург не пустили две тонны сербского йогурта.

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