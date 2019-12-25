На заводе в Ломоносове обнаружили пять снарядов ВОВ

Предметы, по предварительным данным, были не опасны.

На заводе в Ломоносове обнаружили три подозрительных предмета. Специалисты ОМОН Росгвардии выяснили, что это пустые корпусы снарядом калибра 85 мм времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в дежурную часть поступило в 8 утра 4 апреля. Подозрительные предметы заметили на территории краностроительного завода, расположенного в Гаванском переулке. Работники сообщили, что увидели три ржавых предмета небольшого размера.

Во время обследования специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" обнаружили еще 2 корпуса от 115-миллиметровых снарядов, также времён войны. Их вывезли на утилизацию.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО