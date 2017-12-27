Мужчина собрал "бесконечность" из дух отечественных "восьмерок"

Житель Новосибирская сварил задние части двух "восьмерок"

Новосибирский блогер проделал неожиданный эксперимент с автомобилями марки ВАЗ-2108. Видео о том, как две машины стали "бесконечностью" он опубликовал на своем канале "Гараж 54" на YouTube.

Мужчина рассказал, что пошел на такой эксперимент по многочисленным просьбам подписчиков. По его словам, ему не раз присылали фото таких вот авто и просили сделать такого же. Сам он назвал свое детище "Жопотанком".

Блогер заявил, что в следующем выпуске подписчики увидят покрашенную и затонированную "бесконечность". Также он подумает, как заставить ее ехать, а главное поворачивать.

В комментариях пользователи предложили сделать из "танкожопа" прицеп или дом на колесах.

Видео: YouTube / Гараж54