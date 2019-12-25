Жители Владимирского округа разработали проект благоустройства двора на Марата, но ждут разрешения властей

Piter.TV узнал о судьбе проекта по благоустройству двора в центре города.

Жители Владимирского округа совместно с профессиональными дизайнерами разработали концепцию благоустройства двора дома №50 на улице Марата. Заместитель председателя муниципального совета МО Виталий Боварь рассказал Piter.TV, когда проект начнут воплощать в жизнь.

Piter.TV рассказывал о разработке проекта еще в декабре прошлого года, а позже побывал на месте. Это один из примеров соучаствующего проектирования в городе, когда концепция благоустройства создается с участием местных жителей.

Инициативные граждане обратили внимание на заброшенный участок и придумали, как его можно было бы обновить. Итоговый вариант, который, по словам Боваря, сейчас является предконцепцией, разработали в архитектурном бюро "design unit 4". На участке хотят установить амфитеатр, сделать зону для отдыха и развлечений. Показываем, как выглядит проект:

Полностью реализовать проект пока невозможно. Дело в том, что на заброшенном участке находится каретник, который относится к объектам культурного наследия. С 2022-го года муниципалы смогут проводить работы по благоустройству на территории подобных объектов, но сам объект при этом трогать нельзя. Здание принадлежит Жилищному агентству Центрального района. Также на повестке стоит вопрос финансирования. По словам Боваря, в следующем году муниципалитетам сильно урежут бюджет, поэтому о реализации проекта стоит говорить исходя из реальных возможностей.

Сейчас в округе также планируют благоустроить дворы на Разъезжей, 43, и улице Правды, 3-5. Все три проекта предложат для участия в программе "Формирование комфортной городской среды", чтобы получить бюджетные средства.

Фото: Piter.TV