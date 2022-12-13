В Петербурге пройдет благодарственный молебен в честь прибытия иконы Николая Чудотворца

Икона Николая Чудотворца, привезенная из Донбасса, будет передана в храм святителя Алексия при Госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Икона была написана монахами Киево-Печерской Лавры и находилась в одном из храмов Донецка. Храм был разрушен, но икону спасли и сохранили прихожане. Добровольцы из Донбасса привезли икону в Госпиталь для ветеранов войн.
В честь передачи иконы 18 апреля в 9:30 в храме состоится благодарственный молебен.
В конце прошлого года Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала ХХ века. Туристы из разных стран, купив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи.
Фото: Piter.tv
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