В Петербурге пройдет благодарственный молебен в честь прибытия иконы Николая Чудотворца

Икона была написана монахами Киево-Печерской Лавры и находилась в одном из храмов Донецка.

Икона Николая Чудотворца, привезенная из Донбасса, будет передана в храм святителя Алексия при Госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Икона была написана монахами Киево-Печерской Лавры и находилась в одном из храмов Донецка. Храм был разрушен, но икону спасли и сохранили прихожане. Добровольцы из Донбасса привезли икону в Госпиталь для ветеранов войн.

В честь передачи иконы 18 апреля в 9:30 в храме состоится благодарственный молебен.

В конце прошлого года Пулковская таможня передала РПЦ 12 икон начала ХХ века. Туристы из разных стран, купив иконы в России, пытались вывезти их за рубеж для последующей перепродажи.

Фото: Piter.tv