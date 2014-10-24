В рамках конкурса “Доверие потребителя” прошел бизнес-завтрак "Куда движется рынок недвижимости"

Открыла мероприятие исполнительный директор оргкомитета конкурса "Доверие потребителя" Валентина Нагиева

В рамках XVI конкурса "Доверие потребителя" 8 июня состоялся бизнес-завтрак "Куда движется рынок недвижимости". В мероприятии приняли участие представители банков, строительных компаний, маркетинговых агентств, агентств недвижимости и СМИ, сообщил портал "Строительный Петербург".

Открыла мероприятие исполнительный директор оргкомитета конкурса "Доверие потребителя" Валентина Нагиева, которая ознакомила собравшихся с ходом конкурса. На голосование потребителей в 17-ти номинациях в этом году представлено 174 участника рынка недвижимости Петербурга и Ленобласти. Из 17-ти номинаций восемь отданы строящимся и реализованным жилым комплексам, где представлены 66 объектов в четырех классах: стандартное жилье, комфорт, бизнес и премиум.

Интернет-голосование идёт до 31 августа, после чего все голоса на обоих сайтах будут суммированы, и выбраны финалисты для участия в экспертном голосовании.

Фото: doveriekonkurs