Петербургский бизнес заключил контракты на сумму свыше 3 млрд руб через Биржу поставщиков

Центр развития предпринимательства подвел итоги работы в 2024 году.

В смольном рассказали о результатах работы Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга. Согласно данным статистики, рамках программы для представителей малого и среднего бизнеса "Биржа поставщиков" было проведено свыше 150 мероприятий.

"Биржа" предоставляет поставщикам и подрядчикам возможность продемонстрировать свою продукцию и услуги, подчеркнуть свои конкурентные преимущества. Итогом этой работы стало заключение контрактов на сумму более трех млрд рублей в различных отраслях промышленного производства. Аддминистраия Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что создание передовой промышленности является одним из десятка приоритетов развития Санкт-Петербурга в ближайшее время. По замечанию градоначальника, в городе реализована система поддержки бизнес которая включает в себя как финансовые меры, так и прочие вспомогательные инструменты.

В числе таких инструментов – "Биржа поставщиков", которую организует Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга. В числе заказчиков – такие известные петербургские предприятия, как "Северная верфь" и "Силовые машины". Алексаднр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в 2024 году малый и средний бизнес Петербурга смог привлечь более 30 миллиардов рублей кредитных средств благодаря поддержке различных фондов.

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