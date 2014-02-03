В Петербурге выбрали компанию, которая сделает для транспорта билеты с QR-кодами

Стоимость контракта составила почти 40 млн рублей.

ООО "Сбертройка" победила в конкурсе по развитию государственной информационной системы электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП). Компания должна научить систему работать с билетами с QR-кодами, которые уже в следующем году хотят запустить в Петербурге.

Участники аукциона снижали стартовую цену в 40 млн до тех пор, пока не ушли в минус. После этого сами участники начали делать предложения по той сумме, которую они сами готовы заплатить. Сразу три компании предложили доплатить городу за создание системы. Однако ООО "Сбертройка" предложила самую большую цену – 25 млн 279 тысяч рублей.

"Сбертройка" принадлежит на 49% – ГУП "Московский метрополитен" и на 2% – АО "Мострансавто".

Фото: Piter.tv