билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по "умным" газовым счетчикам

Подписанное соглашение позволит поставлять заказчикам приборы учета без необходимости предварительного анализа качества мобильной связи на местности.

билайн бизнес и ООО "Техномер" подписали соглашение о сотрудничестве в области IoT. Компания будет оснащать "умные" газовые счетчики сим-картами со специализированным тарифным планом. Данное соглашение позволит обеспечивать бесперебойность передачи данных, а также максимально эффективно расходовать средства абонента.

ООО "Техномер" является одним из перспективных производителей узлов учета газа, выпускающих интеллектуальные приборы, например, СМТ Смарт. Прибор с модемом выполняет свою функцию на базе телеметрии. Счетчик в автоматическом режиме определяет объём потребленного газа и отправляет данные на сервер поставщика ресурсов. Это помогает избежать начислений по нормативу. Если прибор получает сигнал об утечке, то он, при помощи специального клапана перекрывает подачу газа и оповещает пользователя и специальную службу о внештатной ситуации.

билайн бизнес предложил для данного проекта комплексное решение, в основе которого лежит универсальная сим-карта, работающая в сетях всех операторов. Сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом и подключается к нему. Сим-карта включает в себя индивидуальный тарифный план, особенностью которого является предоплаченный тариф на весь срок поверки счетчика.

Подписанное соглашение позволит Техномеру поставлять заказчикам приборы учета без необходимости предварительного анализа качества мобильной связи на местности.

Для корректного управления большим количеством приборов учета и другого оборудования, работающего на базе телеметрии, необходимо три ключевых фактора: качество покрытия; соотношение цены и качества; удобный личный кабинет для управления всеми приборами. В данном проекте все три фактора сочетаются идеально, что и стало главным аргументом для выбора именно этого технического решения. Александр Хомутинников, руководитель департамента развития и управления продуктами интернета вещей и оператора фискальных данных ПАО "Вымпелком"

Работая в секторе ключевых клиентов нам очень часто приходится глубоко погружаться в процессы и задачи наших заказчиков. И когда мы видим процесс, который можно оптимизировать или существенно улучшить при помощи наших продуктов или даже "произвести" что-то совершенно новое – мы всегда с огромным удовольствием это делаем. Я уверена, что решение, предложенное для ООО "Техномер" в скором времени станет достаточно популярным среди ресурсоснабжающих организаций. Землянова Екатерина, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом"

Реализуемая сегодня программа газификации РФ должна к 2030 году обеспечить 100% возможность подачи газа в каждый дом. В этой связи для нас очень важно иметь надежную связь с приборами учета, поскольку от качества этой связи зависит не только корректность передачи данных, но и сам факт работы учётного оборудования. Владимир Левандовский, директор по развитию ООО "Техномер"

Фото: piqsels.com