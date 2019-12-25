В обновленном здании библиотеки Маяковского на Фонтанке проведут лекции и вечеринку

В день открытия посетителей ждет образовательная и развлекательная программа.

На следующей неделе, 9 октября, библиотека им. В.В. Маяковского откроется на набережной реки Фонтанки, 44 после реконструкции. Для гостей придумали праздничную программу с экскурсией, лекцией, историческим квестом и розыгрышем.

Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся до 22:00. Первые 500 посетителей получат бесплатный доступ в электронную библиотеку MyBook. С 12 до 16 по обновленному зданию проведут экскурсию. В 14 часов Даша Калинина проведет лекцию о месте фотографии в современном искусстве, коллективной и личной истории. В 16 часов музыковед Валерия Величко расскажет о музыке в литературе.

В 16 часов также пройдет исторический квест. Участники узнают об артефактах и исторически важных зонах дома с помощью табличек с текстами и QR-кодов. Вечер завершится интеллигентной вечеринкой с диджеями бара Union. Полный список мероприятий можно посмотреть здесь, а также зарегистрироваться.

В честь новоселья 9 и 10 октября тем, кто брал книги в библиотеке и не вернул вовремя, можно отдать из без начисления пеней.

Реконструкция Маяковки на Фонтанке длилась три года. В здании расположился фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы. В библиотеке появилось современное оборудование: станции самообслуживания, монорельсовый "Телелифт" для книг, умный гардероб с системой Face-ID, большой мультимедийный зал для проведения лекций, концертов и тренингов, зоны коворкинга.

Ранее Piter.TV рассказывал, что 7 и 8 октября на здании библиотеке пройдет световое шоу.

Фото: Яндекс.Карты