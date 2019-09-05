Десятки тысяч петербуржцев рискуют остаться без работы до конца года. На Смольный не надеются

Пока что город держится на втором месте среди регионов РФ по уровню зарплаты, условиям и занятости.

Петербург может в скором времени выпасть из списка самых привлекательных городов с точки зрения рынка труда. Пока что город держится на втором месте среди регионов РФ по уровню зарплаты, условиям и занятости, согласно исследованиям, опубликованным в РИА "Новости". Однако, по оценке экспертов, из-за простоя автомобильных заводов и трудностей промышленного сектора, около 65 тысяч горожан могут стать безработными к концу года. Об этом рассказал сам исполняющий обязанности председателя комитета по стратегическому планированию Алексей Зарьянов, пишет издание ЗакС.ру.

Чиновник пояснил, что уход иностранных компаний и реструктуризация предприятий создает риски "высвобождения работников", однако отметил, что сейчас безработица в Петербурге рекордно низкая – по итогам июля не могут найти работу "всего" 0,6% трудоспособных горожан. Помощь производственным компаниям позволила бы уже к концу 2023 года вернуть показатели на обычный для города уровень около 1,6%, уверен чиновник.

Специалисты в сфере рынка труда с осторожным оптимизмом Смольного не согласны и предупреждают: с окончательным закрытием заводов и увольнением работников без постоянного источника доходов останутся профессионалы, работающие в промышленном секторе – инженеры и рабочие высокой квалификации, редких специальностей. Рынок предлагает достаточно вакансий для неквалифицированных работников, однако высокооплачиваемые специалисты вряд ли согласятся даже на временное трудоустройство такого рода. Если Смольный опоздает с помощью для промышленных компаний, позволив предприятиям встать на полгода и больше, люди, не нашедшие в городе работу за зарплату соответствующего своей квалификации рыночного уровня, предпочтут согласиться на предложение работодателей из других регионов и переехать – скорее всего, промсектор Петербурга потеряет их надолго.

Это неизбежно отразится на уровне экономического развития города и еще сильнее снизит его инвестиционную привлекательность в средней и дальней перспективе, тем более, что существующим производственным предприятиям Смольный не торопится помогать с кредитами, и многие бизнесмены уже предпочли перенести компании в соседний регион – Ленобласть.

В мае на фоне закрытия автогигантов "Ниссан", "Тойота" и "Хёндай" в Петербурге эксперты отмечали, что в случае затяжного геополитического кризиса западные компании просто не смогут платить даже минимальную зарплату своим сотрудникам и без работы рискуют оказаться тысячи. Что касается средств, выделенных в помощь производственным компаниям федеральным центром и региональными властями, то тут дело не в сумме, а в том, как они будут расходоваться: необходимо направить деньги непосредственно предприятиям, а также на программы переобучения и подготовку специалистов востребованных профессий.

Фото: Piter.tv