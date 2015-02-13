Депутаты просят правительство включить Петербург в программу бесплатных путешествий для школьников

Подразумевается, что учащиеся организованной группой будут выезжать на экскурсию в другой город.

Депутаты ЗакСа предложили включить Петербург в пилотный проект путешествий для школьников. Его запустили в Ленобласти и Московской области, Петербурга в списке нет. Единоросс Михаил Барышников инициировал запрос к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко по этому вопросу.

Жители указанных областей могут за счет регионального бюджета и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, по "социальному сертификату", отправиться в путешествие. У Петербурга такой возможности нет, однако региональные депутаты хотели бы, чтобы у групп школьников в сопровождении родителей и других взрослых она была.

Сегодня в Санкт-Петербурге растет поколение школьников, которые не видели Красную площадь, Кремль, Поклонную гору, Мамаев Курган, Бородинское поле, Прохорово поле, Брестскую крепость, пронзительные мемориальные комплексы "Детям - жертвам войны" или "Хатынь" в Белоруссии и многие другие места, посещение которых имеет важное просветительское и воспитательное значение. В свою очередь, многие дети из других регионов не были на Пискарёвском мемориальном кладбище и в Музее обороны и блокады Ленинграда. говорится в пояснительной записке.

Акцент группа депутатов решила сделать именно на местах военных захоронений. Авторы считают, что это поможет бороться с протестными настроениями среди молодежи.

Большинство парламентариев поддержали законопроект.

Фото: Piter.tv