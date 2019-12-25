Как в Петербурге бесплатно сходить в музей

Piter.TV составил список учреждений, куда могут бесплатно сходить все категории горожан.

Музей – прекрасная возможность познакомиться с историей города или углубиться в особенно интересную сферу жизни, искусства или науки. Правда музеи, особенно крупные и знаменитые, не всегда могут быть доступным удовольствием, хотя кусачий ценник смягчает наличие льгот. Не секрет, что льготным категориям граждан (школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам, инвалидам) гораздо проще попасть в музеи – учреждения каждый месяц устраивают для них дни свободных посещений, желающим нужно только захватить с собой документ, подтверждающий право получить льготный билет. Простым же горожанам приходится тратиться на билеты или отстаивать крупные очереди в редкие бесплатные дни.

Piter.TV выяснил, в какие музеи города можно попасть бесплатно, если у вас нет льгот. И когда это можно сделать.

В дни музейных праздников

Некоторые музеи Петербурга много лет празднуют собственные "дни рождения" и международные праздники, а также отмечают близкие им памятные даты, поэтому в такие дни учреждения рады видеть граждан всех категорий. Например, в Эрмитаж (Дворцовая пл., 2) можно бесплатно попасть в День Эрмитажа (7 декабря) и Международный день музеев (18 мая).

В музей-квартиру А.С. Пушкина (наб. реки Мойки, 12) можно попасть также в Международный день музеев, а еще в Пушкинский день (6 июня) и в День памяти Пушкина (10 февраля). Мемориальный музей-дача великого поэта и писателя (Пушкинская ул., 2) свободна для посещения в первые два упомянутых праздника и в день Лицейской годовщины (19 октября).

В военно-исторический музей артиллерии (парк Александровский, 7) – в День защитника Отечества (23 февраля).

В музей-усадьбу Г.Р. Державина (наб. реки Фонтанки, 118) – в Международный день музеев и день рождения Державина (3 июля).

В музей политической истории России (Болотная ул., 13) – в Международный День музеев, День Победы (9 мая), День России (12 июня), День рождения самого музея (10 октября).

В мемориальный музей-квартиру Н. А. Некрасова (Литейный пр., 36) – в Международный день музеев и в день рождения Некрасова (10 декабря).

Примечание: с августа 2019 года музей закрыт на ремонт.

В музей истории денег (тер. Петропавловская Крепость, 3Ш) – в день рождения АО "Гознак" (4 сентября).

В Памятный зал монумента героическим защитникам Ленинграда, филиал Государственного музея истории Петербурга (пл. Победы) – в День снятия блокады Ленинграда (27 января), День защитника Отечества, День Победы. Наземный зал монумента всегда свободен на вход.

В особняк Румянцева (Английская наб., 44) – в день памяти Д.С. Лихачева (30 сентября) и в день его рождения (28 ноября).

В музей-квартиру И.И. Бродского (пл. Искусств, 3) – в Международный день музеев и в день рождения художника (6 января).

В музей-квартиру А. И. Куинджи (Биржевой пер., 1/10) – в Международный день музеев и в день основания музея (9 февраля).

В мемориальную мастерскую Т. Г. Шевченко (Университетская наб., 17) – в день рождения поэта и художника (9 марта).

В музей-усадьбу И. Е. Репина "Пенаты" (Приморское ш., 411) – в Международный день музеев и в день рождения художника (5 августа).

В дом-музей П. П. Чистякова (Московское ш., 23) – в Международный день музеев и в день рождения художника (5 июля).

В дни бесплатного посещения

Практически все музеи Петербурга устраивают такие дни, но зачастую они доступны, как мы уже упоминали, лишь для льготных категорий граждан. К счастью, в городе есть учреждения, которые ждут в дни бесплатных посещений все категории посетителей.

К ним относятся:

— Кунсткамера (Университетская наб., 3) – третий четверг месяца в период с сентября по апрель;

— центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (наб. Крюкова канала, 2) – за датами бесплатных дней нужно следить в новостях учреждения;

— государственный музей истории религии (Почтамтская ул., 14) – первый понедельник месяца;

— центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева (Биржевой пр-д, 6) – каждый вторник;

— государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО (Большая Морская ул., 35) – последняя среда месяца.

Бесплатные музеи

Не обошлось в Петербурге без музеев, которые работают бесплатно для любых категорий граждан. Некоторые из таких музеев довольно маленькие и малоизвестные, поэтому прийти туда можно только по предварительной договоренности. А еще бесплатный входной билет зачастую не включает в себя экскурсионное обслуживание, за сопровождение экскурсовода нужно платить дополнительно. Если вам интересна именно экскурсия по музею, обязательно уточните ее стоимость по телефону для справок или в самом учреждении.

К бесплатным музеям относятся:

— музей современного искусства "Артмуза" (13-я линия В.О, 70);

— музей истории фотографии (улица Профессора Попова, 23В);

— Цeнтpaльный нaучнo-иccлeдoвaтeльcкий гeoлoгopaзвeдoчный музeй им. aкaдeмикa Ф.H.Чepнышeвa (Cpeдний пpocпeкт В.О, 74);

— кронштадтский Морской музей (ул. Андреевская, 5);

— клуб-музей "Котельная Камчатка" или музей Виктора Цоя (ул. Блохина, 15) – если вы собрались посетить клуб в день концерта, придется приобретать билет;

— музей Горного института (21-я линия В.О, 2) – вход только по предварительной записи и только в составе небольшой экскурсионной группы. Вся информация по телефону 8 (812) 328-80-35;

— музей истории пивоварения (ул. Казанская, 7) – вход только по предварительной записи по телефону 8 (812) 319-00-30;

— музей истории профессионального образования (Синопская набережная, 64 А) – вход и экскурсии только по предварительной записи по телефону 8(812) 246-08-55;

— музей истории петербургского кирпича (СПбГАСУ, 2-я Красноармейская ул., 4) – вход только по предварительной записи по телефону 575-94-54;

— народный музей "А музы не молчали..." (набережная реки Пряжки дом 4/6, школа №235 имени Шостаковича) – вход и экскурсии только по предварительной записи по телефону 572-58-87;

— государственный музей-памятник "Сампсониевский собор" (Большой Сампсониевский пр., 41);

— государственный музей-памятник "Казанский собор" (Казанская пл., 2)

— морской собор святителя Николая Чудотворца или Никольский собор, филиал Центрального военно-морского музея (Кронштадт, Якорная пл., 1);

— Смольный собор, филиал государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" (пл. Растрелли, 1)

Акции

Сезонный вариант – всероссийская акция "Библионочь", во время которой становятся бесплатными самые разные музеи. Попасть в тот, куда вам хочется больше всего, можно только по предварительной регистрации на сайте акции. Правда построить собственный маршрут в учреждении не получится – каждый музей подготавливает особенную тематическую программу к "Библионочи". В любом случае, будет точно интересно.

Ранее мы делились способами бесплатно или недорого сходить в театр в Петербурге.

Коллаж: judit agusti aranda / Pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: museumpushkin.ru; ВКонтакте / Кунсткамера, Максим Филатов; ВКонтакте / Музей Истории Фотографии (МИФ), Эльмира Бутузова