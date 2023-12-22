В дома, пострадавшие от взрыва на Пискарёвском проспекте, вернули воду, газ, отопление и электричество

Кроме квартир, которые наиболее всего пострадали от взрыва беспилотника.

Подача воды, газа, электричества и отопления полностью восстановлена в домах 159, корпус 2, и 161 по Пискаревскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Исключение составляют несколько квартир в первой парадной, куда, предположительно, попали обломки беспилотника, сбитого в небе утром 2 марта.

Ранее жильцов пострадавшего дома пускали в квартиры только за личными вещами и документами, ночевать там было нельзя из-за отключения коммуникаций до окончания всех обследований. Для людей, чьи квартиры пострадали, были подготовлены номера в трёх ближайших гостиницах.

В то же время нет окончательного понимания, какое число местных жителей могут вернуться в свои дома прямо сейчас.

Ранее мы писали, что появилось новое видео инцидента с беспилотником на Пискаревском проспекте.

Видео: Piter.TV