В Петербурге к 2030 году планируют выпускать беспилотные тракторы

Управлять машиной без кабины для водителя получится удаленно.

К 2030 году в Петербурге АО "Петербургский тракторный завод" начнет выпускать полностью беспилотные тракторы "Кировец Агробот", пишет "РБК Петербург".

Отмечается, что управлять машиной без кабины для водителя получится удаленно, с помощью модуля, который будет принимать команды оператора через GSM-сигнал. Трактор сможет работать сутки без перерыва, отметил начальник управления маркетинга "Петербургского тракторного завода" Сергей Ростов.

Экономический эффект заключается в том, что такая машина сможет работать больше. <…> Цель – свести к минимуму количество людей, вовлеченных в контроль машины и ее работы. Сергей Ростов, начальник управления маркетинга АО "Петербургский тракторный завод"

Выпустят 20 тракторов опытно-промышленной партии. Если на "Кировец Агробот" отметится высокий спрос, то предприятие готово делать 200 таких машин в месяц.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)