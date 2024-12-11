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В Петербурге к 2030 году планируют выпускать беспилотные тракторы
Сегодня, 15:46
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В Петербурге к 2030 году планируют выпускать беспилотные тракторы

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Управлять машиной без кабины для водителя получится удаленно.

К 2030 году в Петербурге АО "Петербургский тракторный завод" начнет выпускать полностью беспилотные тракторы "Кировец Агробот", пишет "РБК Петербург". 

Отмечается, что управлять машиной без кабины для водителя получится удаленно, с помощью модуля, который будет принимать команды оператора через GSM-сигнал. Трактор сможет работать сутки без перерыва, отметил начальник управления маркетинга "Петербургского тракторного завода" Сергей Ростов. 

Экономический эффект заключается в том, что такая машина сможет работать больше. <…> Цель – свести к минимуму количество людей, вовлеченных в контроль машины и ее работы. 

Сергей Ростов, начальник управления маркетинга АО "Петербургский тракторный завод"

Выпустят 20 тракторов опытно-промышленной партии. Если на "Кировец Агробот" отметится высокий спрос, то предприятие готово делать 200 таких машин в месяц. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: петербургский тракторный завод, тракторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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