Видео: медведица Хаарчаана строит себе "гнездо"

Там она может отдыхать или прятать свои игрушки и еду.

В Ленинградском зоопарке показали, как медведица Хаарчаана строит себе гнездо. Она обустроила не только внешний домик, но и территорию во внешнем вольере. Белый медведь научилась рыть глубокие ямы.

Если вам показалось, что раскопки Хаарчааны лишь бездумная детская забава— то впечатление ошибочно. В таком поведении белой медведицы заложен мощный инстинкт хищника. В дикой природе эти животные так охотятся на добычу: они роют снег, под которым в тоннелях и норах прячутся бельки. Ленинградский зоопарк.

В ямках медведи могут прятать часть улова, чтобы съесть мясо позже. В случае с Хаарчааной, она прячет свои мячики для игр.

При строительстве "гнездышка" белый медведь использовала еловые лапы, чтобы было удобнее лежать.



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Видео: YouTube / Ленинградский зоопарк