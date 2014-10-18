  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Сегодня, 9:35
156
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Петербурга поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

0 0

Глава Северной столицы отметил, что ОЖД является одним из передовых работодателей в стране. 

Сегодня, 7 августа, в России поздравляют с профессиональным праздником всех работников железной дороги. Глава Петербурга Александр Беглов пожелал специалистам здоровья, благополучия и счастья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Градоначальник отметил, что в Петербурге 185 лет назад открылась железная дорога от Витебского вокзала до Царского Села и Павловска. Именно тогда Северная столица начала готовить специалистов по строительству и обеспечению работы транспортных магистралей. 

Александр Беглов подчеркнул, что ОЖД каждый год обслуживает свыше 25 млн человек. Кроме того, компания является одним из передовых работодателей в стране. 

Ранее на Piter.tv: из-за субботнего ливня выход к Московскому вокзалу из метро "Площадь Восстания" оказался затоплен.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: беглов, день железнодорожника, поздравление, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии