БЦ "Балтийский порт" выставили на торги за 440 млн рублей

В 2009 в здании была проведена реконструкция.

Бизнец-центра класса B+ "Балтийский порт" выставили на торги. Аукцион пройдет 30 июня на площадке Российского аукционного дома.

Семиэтажный БЦ располагается на улице Маршала Говорова, 49. Для аренды пригодны 5,6 тысяч квадратных метров площади. Помимо здания прилагается участок площадью почти 4 тысячи квадратов. Отмечается, что объект находится в идеальном состоянии. Он был построен в 1984 году, а в 2009 году была проведена полная реконструкция.

Сейчас 98% площади сданы в аренду. Начальная цена составляет 440 млн рублей.

Мы предлагаем приобрести готовый арендный бизнес со стабильным денежным потоком, не требующий вложений в модернизацию и усилий по привлечению арендаторов. Это позволит инвестору максимально быстро обеспечить возврат средств и окупаемость проекта. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге завершились торги по аренде Конюшенного ведомства.

Фото: БЦ "Балтийский порт"