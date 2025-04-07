Продюсер Гордеев: "Все коммерческое – в сторону. Фильм "Батя 2. Дед" необходим для нашего поколения"

О съемках киноленты рассказали генеральный продюсер Гавриил Гордеев и режиссёр Илья Учитель.

В Петербурге состоялась премьера фильма "Батя 2. Дед", в котором Евгений Цыганов играет Деда юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму "Батя". По сюжету продолжения во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Piter.tv побывал на премьерном показе киноленты.

Еще фильм "Батя" не вышел, а мысли "Батя 2" про деда уже были. То есть это не то, что мы увидели коммерческий успех и подумали: "Сейчас мы что-нибудь придумаем". Тема воспитания отца она не может пройти без деда, потому что, чтобы понять, почему у нас такой батя, надо понять, кто его воспитывал. "Батя 2. Дед" – он больше про любовь. Главная сложность, конечно же, найти деда, найти главного актера. Находка Евгения Цыганова – это просто гениальное решение. Очень круто и искренне Женя сыграл. Есть ощущение, что он там очень много личного дал. Коммерческое в фильме что "Батя", что "Батя 2", все в сторону. То есть мы не нацелены на бизнес, мы нацелены именно на то, чтобы создать произведение художественное, которое мы понимаем, что оно необходимо для нашего поколения и не только, как выяснилось, для нашего. Гавриил Гордеев, генеральный продюсер

Режиссер Илья Учитель рассказал о работе с молодым актером Андреем Андреевым и о том, как выстраивалась химия между ним и Евгением Цыгановым.

У них химия вообще была какая-то моментальная. Потому что у них первые пробы были, еще когда Женя был без грима, они сразу начали шутить и вести себя, как дед с внуком. Я, честно говоря, даже сам обалдел, потому что я с дедушкой вел себя примерно как-то также. Поэтому их надо было на съемках только кое-где останавливать, чтобы они переставали хулиганить. Я, конечно, больше приверженец старинного воспитания, более жесткого, если это касается мальчиков, это 100%. И мне кажется, что главное, чтобы это воспитание было любовью пропитано. Если ты понимаешь, что твои родители, неважно, папа, мама, дедушка, бабушка, и даже если они на тебя орут, бьют легонько, если ты понимаешь, что они тебя любят, а ты любишь их, то это все на второй план отходит. Илья Учитель, режиссер

Видео: Piter.tv