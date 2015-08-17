Банк "Открытие", последние новости: ЦБ ввел временную администрацию в ФК

Во вторник, 29 августа, стало известно, что Центробанк начал санацию в банке "Открытие". В кредитной организации ввели временную администрацию.

ЦБ ВВЕЛ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ В БАНКЕ "ОТКРЫТИЕ"



Банк России начал санацию ФК "Открытие". Релиз об этом регулятор опубликовал во вторник, 29 августа. С сегодняшнего дня в банке ввели временную администрацию. При этом в Ценртобанке заверяют, что банк продолжит работу в обычном режиме. Механизм bail-in применяться не будет. Также не будет моратория на удовлетворение требования кредиторов. При этом в социальных сетях есть жалобы о том, что невозможно провести операции с картами банка. Пока не известно, связанно ли это как-то с санкциями регулятора.

В ЦБ отмечают, что принимаемые меры направлены на повышение финансовой устойчивости. Для осуществления задуманного Банк России выступит основным инвестором. Также будут привлекаться средства Фонда консолидации банковского сектора.

"Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка", - говорится в сообщении.

Банк Росси также заметил, что все финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, продолжат работать в обычном режиме. Среди компаний Публичное акционерное общества Страховая Компания "Росгосстрах", Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", АО "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", ОАО "НПФ "РГС", АО "Открытие Брокер", а также "Точка" и Рокетбанк.



ПРЕДПОСЫЛКИ САНКЦИЙ ПРОТИВ "ОТКРЫТИЯ"



Банк "Открытие" был крупнейшей частной кредитной организацией в России, но потерял свое лидерство. Российское агентство АКРА присвоило кредитной корпорацией рейтинг ВВВ-. Это закрыло банку перспективу размещать средства из государственного бюджета и НПФ.

После этого из банка начался активный отток капитала. За июнь-июль со счетов забрали 620 миллиардов рублей. Руководитель финансовой группы "Открытие" Вадим Беляев связывал ситуацию с информационной атакой на организацию. При этом из организации вывели несколько топ-менеджеров, в том числе бывший руководитель Алексей Карахан.

В конце прошлой недели "Ведомости" и The Financial Times сообщали, что ЦБ может применить меры в отношении кредитной организации. Это первый случай перехода банка фонду консолидации банковского сектора. Фонд для этого ЦБ создал в мае. Банк России считает, что проводить санацию банков так проще.



ПИСЬМО "АЛЬФА КАПИТАЛ" О НЕНАДЕЖНЫХ БАНКАХ



Две недели назад на банк "Открытие" обратили внимание после письма клиентам управляющей компании "Альфа Капитал". Автор сообщил, что в указанной кредитной организации, а также в Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк, присутствуют риски для клиентов. О нем написали "Ведомости".

По данным письма, в случаи санации банков могут пострадать выпуски субординированных облигаций банков. Автор документов рекомендовал вывести денежные средства из указанных банков.

ЦБ попросил Федеральную антимонопольную службу проверить УК "Альфа Капитал" на вопрос того, не нарушили ли они правил добросовестной конкуренции. Сотрудника компании "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова, которого считают автором письма, вызвали в Центробанк. Тогда Беляев назвал инцидент информационным давлением. А также предположил, что это был чей-то заказ.

Фото: Istagram / open.bank, chernova_ak, vladimir_merkushev, unsh_tau