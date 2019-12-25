АвтоВАЗ собрал пробную партию кроссоверов Chery Tiggo в Петербурге

Для сертификации автомобиль протестировали в центре инжиниринга АвтоВАЗа.

На заводе LADA в Санкт-Петербурге собрали первую партию китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Об этом рассказали в группе Avtograd News.

Для сертификации автомобиль протестировали в центре инжиниринга АвтоВАЗа. По мнению аналитиков, Chery Tiggo 7 Pro станет прототипом для новой модели LADA.

Запуск производства Chery Tiggo 7 Pro начался в середине этого лета. Предполагалось, что автомобили будут выпускать под марками LADA и FAW.

Ранее Минпромтрог допустил раздел завода Hyundai в Петербурге. Сейчас на имущество претендуют сразу 2 компании – "АГР" и калининградский "Автотор". Не исключается и раздел предприятий меду ними.

Фото: ВКонтакте/ Avtograd news