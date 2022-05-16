Автомобиль Acura полыхал на Витебском проспекте

Огонь практически уничтожил легковушку.

В Московском районе в ночь на 16 мая горела машина. Тушить иномарку Acura отправились 10 спасателей и две единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании на Витебском проспекте, 31, корпус 2, поступила на пульт диспетчера в 01:42. Огонь практически уничтожил легковушку. К 02:02 пламя удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало.

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