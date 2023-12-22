Пассажиры смогут пройти на посадку на борт самолета, самостоятельно отсканировав посадочный талон или QR-код.

В Пулково внедрили импортозамещенную автоматическую систему проверки документов на внутренних рейсах перед посадкой. Об этом рассказали в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Пулково автоматизировал проверку посадочных талонов с помощью турникетов eGate в зоне вылета российских авиалиний. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения в аэропорту.

Пассажиры смогут пройти на посадку на борт самолета, самостоятельно отсканировав посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве. Сейчас аппараты установлены у двух выходов на посадку. После прохождения турникетов система передает агенту аэропорта всю необходимую информацию о пассажире. До конца 2024 года планируется установить турникеты на всех гейтах зала вылета внутренних рейсов.

ВСМ Москва — Петербург может лишить Пулково 2 млн пассажиров в год.

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Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"