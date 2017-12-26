Последние новости о ЧП у "Славянского бульвара": двое пострадавших в тяжелом состоянии, идет расследование

В понедельник, 26 декабря, автобус въехал в пешеходный переход около метро "Славянский бульвар". Во вторник еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Идет проверки транспорта, расследование ЧП продолжается.

СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП У МЕТРО "СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР"



В результате страшной трагедии погибло четыре человека. Пострадало одиннадцать. Девять из них остаются в больницах.

Мэрия Москвы заявила, что шестеро пострадавших в аварии сейчас в состоянии средней тяжести, один – в удовлетворительном. А вот двое остаются в тяжелом состоянии. Как рассказал замглавы Москвы Леонид Печатников на совещании, эти люди остаются на аппарате искусственного дыхания. Но власти города надеются, что число жертв не увеличится.

У троих пострадавших, которые попали в НИИ имени Склифосовского, нет серьезных повреждений: опасных переломов или травм внутренних органов. Состояние этих пациентов описали как средней тяжести. Всех людей осмотрели хирург, анестезиолог, травматолог и психотерапевт департамента здравоохранения Москвы. Из троих пострадавших один был внутри автобуса, а двое – снаружи.



РАССЛЕДОВАНИЕМ ДТП У "СЛАВЯНСКОГО БУЛЬВАРА" ЗАЙМЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ СК



Центральный аппарат Следственного комитета получил материалы дела о ДТП в подземном переходе у "Славянского бульвара". Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, за расследование взялись квалифицированные следователи и криминалисты,, имеющие опыт подобных разбирательств.

По указу мэра Москвы в столице провели проверку автобусного парка. Всего диагностике подвергли восемь тысяч машин.

Сейчас следователи проверяют различные версии аварии в Москве. Проверяется версия о неисправности тормозов. Между тем, сегодня представители ГАЗа заявили, что "скорее всего, водитель вообще не пытался тормозить на "Славянском бульваре".

Видео: Piter.tv