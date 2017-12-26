СК: въехавший в переход на "Славянском бульваре" автобус был исправен

Следственный комитет заявил, что получил достаточно подтверждений тому, что въехавший в пешеходный переход на станции "Славянский бульвар" в Москве автобус был исправен.

В пятницу, 12 января, стали известны подробности расследование дела об автобусе, врезавшемся в пешеходный переход на станции метро "Славянский бульвар". Следственный комитет объявил, что получил достаточно подтверждений тому, что автобус был исправен. В ведомстве полагают, что водитель допустил выезд на тротуар и не сделал ничего для остановки автобуса.

СК предъявил водителю Виктору Тихонову обвинения в нарушении ПДД (повлекшее смерть двух и более человек), а также в выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи попросили Басманный суд отправить мужчину под арест.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. В результате страшного ДТП погибло четыре человека, еще 11 получили ранения. Момент аварии с камеры видеонаблюдения:

Видео: Piter.tv