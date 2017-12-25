Появились подробности наезда автобуса на толпу людей в Москве

В Москве у станции метро "Славянский бульвар" рейсовый автобус въехал в подземный переход. Пятеро человек погибли. Канал Piter.TV собрал последние новости об этом страшном инциденте.

Число жертв кошмарного ДТП в подземном переходе у станции "Славянский бульвар" в Москве выросло до 5 человек. Еще 10-15 человек травмированы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Канал Piter.TV cобрал в одном месте главные новости по этой теме. Полиция уже озвучила возможные причины аварии, а виновник трагедии был задержан.

Автобус въехал в толпу в Москве: последние новости

1. Полиция задержала виновника аварии. Водитель оказался сотрудником "Мострансавто", сейчас его допрашивают. Как сообщает "Интерфакс", шофер не оказал сопротивления силовикам, его задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Водитель оказался 58-летним москвичом с рабочим стажем более 20 лет. Перед сегодняшним рейсом мужчина прошел необходимый медицинский осмотр.

2. Шофер назвал свою версию случившегося. По мнению водителя, причиной трагедии стала его ошибка. Как передает "Москва24", в общении с полицией он заявил, что перепутал педали и испугался. От этого он яокбы только сильнее нажал на "газ" и уехал в подземный переход. ТАСС уточняет, что причиной странного маневра со съездом в подземку стало желание шофера перепарковать автобус.

3. В МВД назвали две возможные причины аварии. Пресс-служба столичного главка заявила, что полиция пока что рассматривает две другие официальные версии. Эксперты изучают возможность отказа тормозной системы и ошибки водителя, который мог не справиться с управлением.

Автобус въехал в подземный переход у "Славянского бульвара": видео ДТП в Москве

Канал Piter.TV собрал в одном месте видео аварии в столице. Все ролики нам предоставили мобильные корреспонденты из Москвы.

Видео: Piter.TV