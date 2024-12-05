Автобус протаранил припаркованные машины в Толубеевском проезде

В результате случившегося никто не пострадал.

В Толубеевском проезде в Выборгском районе Петербурга автобус въехал в припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП" 5 декабря.

По информации "Фонтанки", в ООО "Вест-Сервис" заявили о том, что после посадки пассажиров задняя дверь не закрылась, а водитель забыл поставить транспортное средство на ручник. Автобус уперся в "Газель" и поребрик, от удара разбилось лобовое стекло.

В результате случившегося никто не пострадал, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Просвещения самокатчик угнал машину.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП