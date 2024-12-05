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Автобус протаранил припаркованные машины в Толубеевском проезде

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Толубеевском проезде в Выборгском районе Петербурга автобус въехал в припаркованные машины. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП" 5 декабря. 

По информации "Фонтанки", в ООО "Вест-Сервис" заявили о том, что после посадки пассажиров задняя дверь не закрылась, а водитель забыл поставить транспортное средство на ручник. Автобус уперся в "Газель" и поребрик, от удара разбилось лобовое стекло. 

В результате случившегося никто не пострадал, проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Просвещения самокатчик угнал машину. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП 

Теги: дтп с автобусом, толубеевский проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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