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Астроном-любитель из Крыма сделал уникальное открытие

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Астроном родом из Крыма открыл неизвестную прежде туманность.

Российский астроном-любитель Геннадий Борисов сделал новое открытие. О нем сообщил Роскосмос. 

Геннадий обнаружил новую переменную туманность в созвездии Цифея. 

Для наблюдения астроном использовал прибор собственноручной сборки - 650-миллиметровый телескоп схемы Гамильтона.

В прошлом году Геннадий Борисов сделал еще одно интересное открытие: нашел первую межзвездную комету.

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Видео: YouTube / Роскосмос

Теги: астрономия
Категории: Тема дня, Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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