Астроном-любитель из Крыма сделал уникальное открытие

Российский астроном-любитель Геннадий Борисов сделал новое открытие. О нем сообщил Роскосмос.
Геннадий обнаружил новую переменную туманность в созвездии Цифея.
Для наблюдения астроном использовал прибор собственноручной сборки - 650-миллиметровый телескоп схемы Гамильтона.
В прошлом году Геннадий Борисов сделал еще одно интересное открытие: нашел первую межзвездную комету.
Ранее стало известно, что умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина.
Видео: YouTube / Роскосмос
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