В двух районах Петербурга установят пухто со стрит-артом

Нанесенный на контейнеры рисунок показывает, какими предметами можно их наполнять.

Во Фрунзенском и Красносельском районах появятся новые арт-объекты на контейнерных площадках. Об этом сообщила пресс-служба АО "Невский экологический оператор".

АО "Автопарк №1 "Спецтранс" 20 апреля установит специальные пухто, которые расписаны в стиле знаменитого на весь мир художника стрит-арта, затрагивающего в своих работах социальные проблемы. Перевозчик планирует привлечь внимание жителей к особенностям сбора отходов, в частности, к правилам утилизации крупногабаритных отходов.

Нанесенный на контейнеры рисунок показывает, какими предметами можно их наполнять. Крупногабаритные отходы (КГО) – это твердые отходы, размер которых превышает 50 см: старая мебель, материалы от мелкого ремонта, сломанные велосипеды и пр. Такие предметы нельзя утилизировать в придомовые контейнеры для ТКО (твердых коммунальных отходов). Это требование продиктовано возможностями мусоровозов собирать и прессовать отходы.

На некоторых площадках установлено сразу два типа контейнеров – стандартный для ТКО и объемный для КГО. Но архитектура многих дворов или площадок не позволяют установить большое пухто. В таком случае крупные отходы жителям следует размещать внутри контейнерной площадки рядом с обычным контейнером для ТКО, но не внутри него. Также запрещено оставлять крупногабаритные отходы во дворах, под окнами и в подъездах. Перед тем как вынести объемный мусор, необходимо позвонить в ТСЖ или УК и оставить заявку.

Видео: Невский экологический оператор