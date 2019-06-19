В Петербурге сотрудник полиции арестован за избиение задержанного

Сотрудник полиции по решению суда был арестован до 4 февраля 2024 года.

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу сотрудника полиции, который подозревается в избиении задержанного петербуржца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Сотрудник полиции по решению суда был арестован до 4 февраля 2024 года, поэтому Новый год он встретит под стражей. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Напомним, 25 ноября в отделение полиции доставили 56-летнего мужчину, подозреваемого в мелком хулиганстве. В отделении он был избит сотрудником полиции. По данным следствия, мужчина получил не менее семи ударов кулаком руки и не менее четырех ударов ногами в область головы.

Отношение к вине выразить отказался, не отрицая при этом фактических обстоятельств произошедшего. пресс-служба судов

Фото: Piter.tv