Арендовать жилье в Ленобласти на новогодние праздники стало в пять раз дороже

При этом спрос на аренду домов в новогодние праздники вырос в 1,5 раза.

В Ленобласти почти не осталось свободных коттеджей и мест на базах отдыха на новогодние праздники. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По словам представителя туроператора "Арина", многие загородные отели и базы отдыха на данный момент уже полностью забронированы. Большая часть домов была забронирована еще в сентябре.

При этом спрос на аренду домов в новогодние праздники вырос в 1,5 раза. А арендовать коттедж в области будет стоить в три-пять раз дороже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что до пандемии многие петербуржцы уезжали за границу.

Фото: pexels