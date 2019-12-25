  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Арендовать жилье в Ленобласти на новогодние праздники стало в пять раз дороже
Сегодня, 8:32
122
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Арендовать жилье в Ленобласти на новогодние праздники стало в пять раз дороже

0 0

При этом спрос на аренду домов в новогодние праздники вырос в 1,5 раза.

В Ленобласти почти не осталось свободных коттеджей и мест на базах отдыха на новогодние праздники. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По словам представителя туроператора "Арина", многие загородные отели и базы отдыха на данный момент уже полностью забронированы. Большая часть домов была забронирована еще в сентябре.

При этом спрос на аренду домов в новогодние праздники вырос в 1,5 раза. А арендовать коттедж в области будет стоить в три-пять раз дороже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что до пандемии многие петербуржцы уезжали за границу.

Фото: pexels

Теги: коттедж, новый год
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии