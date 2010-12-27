Роскомнадзор очистит интернет от вредных анонимайзеров

Контроль над VPN-сервисами и анонимайзерами позволит Роскомнадзору расширить возможности борьбы с противоправным контентом в интернете, при этом никак не ограничивая работу VPN-сервисов и анонимайзеров. Такое мнение высказал директор по проектной деятельности Института развития Интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

С 1 ноября начнут действовать поправки в Федеральном законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которым владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров должны будут ограничить доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



Данная норма распространяется и на операторов поисковых систем, но не касается операторов государственных информационных систем госорганов и органов местного самоуправления. Также ограничения не распространяются на случаи использования анонимайзеров и сервисов VPN в том случае, если круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО происходит в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например, в банковской деятельности.



На данный момент Роскомнадзор и участники рынка заканчивают тестирование новой системы взаимодействия. Тестированием занимаются "Лаборатория Касперского", Opera Software AS, Mail.RU и Яндекс. Также участие примут Рамблер, "Спутник", cameleo.ru и анонимайзеры 2ip.ru, 2ip.io.



Директор по проектной деятельности Института развития Интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает, что контроль над VPN-сервисами и анонимайзерами позволит Роскомнадзору расширить возможности борьбы с противоправным контентом в интернете, при этом никак не ограничивая работу VPN-сервисов и анонимайзеров.