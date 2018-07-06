Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Актриса родила ребенка еще в октябре 2018 года, и все это время скрывала новость.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк сделали сенсационное заявление. Пять месяцев звездная пара скрывала, что у них родилась дочь Мила. На страничке актрисы в Instagram появился снимок малышки с обложки журнала Hello!

Стоит отметить, что Мила родилась в октябре 2018 года. О рождении девочки общественность узнала только несколько дней назад. Анастасия Заворотнюк заявила, что хотела сохранить все в тайне и просто исчезла на время. Даже ее старшие дети узнали о беременности спустя пять месяцев, когда уже был виден округлившийся живот.

Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Анастасия Заворотнюк

У актрисы уже есть дочь Анна и сын Майкл от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Заботиться о наследниках помогал третий муж, фигурист Петр Чернышев. Супруги вместе уже более десяти лет. Однако общего ребенка завели только недавно, и то старший сын посоветовал.

Майкл неожиданно спросил: "Вы думаете рожать или нет?". Подумай о Пете. Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок. Анастасия Заворотнюк

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк разница в возрасте

Многие поклонники звездной пары предполагают, что Петр моложе Анастасии на несколько лет. Однако разница в их возрасте очень маленькая, при этом фигурист старше актрисы. Известному спортсмену 48 лет, а светской львице — 47 лет.

Третий ребенок Анастасии Заворотнюк

Супруги рассказали, что назвали дочь Милой, в честь ледового спектакля "Руслан и Людмила". Не смотря на то, что полное имя девочки Мила, оно производное от Людмилы. Для Петра Чернышева это первый ребенок.

Ранее мы писали, что Юлия Барановская ждет от Максима Галкина четвертого ребенка.

Фото, видео: Instagram / a_zavorotnyuk