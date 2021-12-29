Семейный психолог прокомментировала возможность 9-летней студентки МГУ быть педагогом-психологом

Алиса Теплякова является самой юной студенткой МГУ, а теперь еще получила сертификат Центра развития педагогики Санкт-Петербурга.

9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова вряд ли может вести полноценную психологическую практику после получения сертификата педагога-психолога. Таким мнением с Piter.tv поделилась семейный психолог, психоаналитик, Член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии Анастасия Телятникова.

Для работы психологом необходимы не столько диплом или сертификат и теоретические знания, сколько собственная эмоциональная и психологическая зрелость, которая формируется на протяжении жизненного опыта. А также опыт своей собственной психотерапии, желательно длительной. Анастасия Телятникова.

Эксперт привела в качестве примера Австрию, в которой психологом можно стать только с 28 лет. На данный момент девочка, возможно, может оказывать помощь своим знакомым.

Говоря в целом о детях-вундеркиндах, которые рано поступают в вузы, Телятникова отметила, что это не значит, что их можно назвать взрослыми. Взрослого человека определяет не то, что он учится в вузе, а его психологический и эмоциональный уровень. У ребенка может быть сильно развит интеллект, однако по остальным показателям он может быть вести себя в соответствии со своим возрастом.

Насколько ребёнок, даже очень одаренный интеллектуально, может быть психологически зрелым и эмоционально устойчивым — это большой вопрос. Потому, что у нашего биологического и психо-эмоционального развития существуют определённые стадии, которые необходимо пройти последовательно одну за другой, и своя скорость, которую невозможно ускорить.

Судить о том, насколько ребенку трудно находиться в кругу молодых и взрослых людей, а не своих сверстников, — трудно, так он мог всегда быть окружен людьми такого возраста. По мнению эксперта, комментировать действия родителей не стоит, так как это их личный выбор. Вероятно, раннее поступление в вуз, получение сертификата было их инициативой, так как девочке кто-то должен был предложить эту идею.

Алиса Теплякова учится на психологическом факультете МГУ имени Ломоносова. В 7 лет она получила аттестат об окончании девяти классов, а в 8 лет – сдала ЕГЭ по четырем предметам, после чего поступила вуз. Она обучается платно.

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