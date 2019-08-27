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Алексей Герман-младший хочет пригласить Розу Хайруллину на роль Ахматовой в новом фильме
Сегодня, 15:49
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Алексей Герман-младший хочет пригласить Розу Хайруллину на роль Ахматовой в новом фильме

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Сценарий пока не написан, для него предстоит проделать большую работу.

Алексей Герман-младший думает о том, чтобы снять фильм о последних годах Анны Ахматовой в Комарово. В качестве актрисы на главную роль режиссер рассматривает заслуженную артистку РФ Розу Хайруллину, узнал "Петербургский дневник".

Для того, чтобы написать сценарий, нужно проделать огромную работу – изучить архивы, обязательно встретиться с такими великими людьми, как Анатолий Найман и Евгений Рейн, которые близко знали Ахматову. Надо понять, что было в Комарово в то время, как все выглядело.

рассказал Герман-младший.

На данный момент кинорежиссер занят своей картиной "Воздух", однако думает о том, кто может подойти на роль в фильме об Ахматовой. С Розой Хайруллиной об этом он пока не разговаривал. Герман отметил, что для того, чтобы актриса и Ахматова были похожи, потребуется очень сложный грим. 

В картине сценарист намерен сделать акценты не на политических аспектах того времени, а на личности поэта. 

Фото: kino-teatr.ru

Теги: анна ахматова, герман младший, роза хайруллина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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