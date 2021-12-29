Инспектора ГИБДД Колесникова посадили под домашний арест за конфликт с оперуполномоченным

Бывшего сотрудника ГИБДД Александра Колесникова заключили под домашний арест до 1-го апреля 2022 года, как того и просило следствие. Об этом 3 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Меру пресечения Колесникову избрал Василеостровский районный суд. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. Напомним, он сломал коллеге руку во время конфликта в одном из отделений полиции в ночь с 31 января на 1 февраля. Оперуполномоченный не хотела показывать документы, находясь в гражданской форме с оружием в отделении. На кадрах, опубликованных в сети, она грубо разговаривала с сотрудниками ГИБДД и также нанесла им несколько ударов. Всех троих уволили.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга