Активистку "Партии Лимонова" арестовали за несогласованный пикет

С составленным на нее административным протоколом арестованная не согласилась.

Суд Выборгского района Северной столицы привлек к административной ответственности политическую активистку, которая без соответствующего разрешения провела пикет на Лесном проспекте, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно протоколу, несогласованное публичное мероприятие проходило 25 январе во дворе дома №32. На встрече единомышленников присутствовали 3 человека, включая задержанную. Пикет состоялся под названием "Мы наш новый мир построим. Партия Лимонова". Его целью было выражение и формирование мнения относительно ужесточения миграционного законодательства в России.

В суде активистке назначили наказание в виде ареста на 1 сутки. С протоколом она не согласилась. Суд отпустил ее за отбытием срока. Аналогичные административный протокол и наказание понес по меньшей мере один сообщник арестованной.

Ранее мы писали, что ограничения, вводимые в связи с опасностью распространения коронавируса в Северной столице, продлены правительством города до 31 декабря 2025 года.

Фото: Piter.TV