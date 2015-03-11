ЕСПЧ присудил детям Лимонова по 10 тысяч евро за ликвидацию НБП*

Основатель объединения умер до решения суда, поэтому заявителями были признаны двое его детей.

Европейский суд по правам человека признал ликвидацию Национал-большевистской партии* и ее регистрации на территории РФ нарушением Европейской конвенции. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте суда.

В ЕСПЧ отметили, что основатель НБП* Эдуард Лимонов умер до решения суда, поэтому заявителями были признаны двое его детей. Напомним, лидер нацболов скончался в марте прошлого года.

Суд признал отказ в регистрации партии и ее ликвидации нарушением права на свободу объединения и назначил компенсацию в размере десяти тысяч евро детям Лимонова, а также другим сторонникам НБП* - Александру Аверину, Сергею Фомченкову, Алексею Волынцу и Андрею Дмитриеву.

Ранее ЕСПЧ постановил, что Россия не причастна к убийству журналистки Натальи Эстемировой.

Фото: echr.coe.int

Национал-большевистская партия (НБП)* - экстремистская организация, запрещена в РФ

