"Пятёрочка" запустила акцию "Завры" с игрой в мобильном приложении

В коллекции 20 фигурок, среди которых 2 редкие – фирменные от "Пятёрочки" и от бренда Whiskas, ещё 5 "Завров" со спецэффектами – светящиеся в темноте и блестящие.

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Завры", в рамках которой покупатели могут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров. Акция будет проходить во всех магазинах "Пятёрочка" с 23 августа по 3 октября 2022 года.

Для участия в акции необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 555 рублей в чеке покупатель получит одного "Завра". Также игрушку на присоске можно получить за покупку товаров-партнёров акции или приобрести за 55 рублей.

В коллекции 20 фигурок, среди которых 2 редкие – фирменные от "Пятёрочки" и от бренда Whiskas, ещё 5 "Завров" со спецэффектами – светящиеся в темноте и блестящие. Также можно купить альбом для коллекционирования "Завров" с настольной игрой за 299 рублей и четыре вида плюшевых игрушек в виде динозавров за 399 рублей.

Помимо этого, в мобильном приложении "Пятёрочка" появилась онлайн-игра с динозаврами, в которой можно выиграть реальные призы. Игра разбита на несколько уровней, преодолевая которые можно получать дополнительные игровые бустеры, монетки и скидки от "Пятёрочки". Самые активные игроки смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого важно собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определённое количество очков за все забеги.

Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Формат коллекционирования – это отличная возможность подарить ребёнку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями из истории эволюции животного мира нашей планеты. Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка"

Более подробную информацию об акции и правила игры можно узнать на сайте zavry.5ka.ru.

Фото: торговая сеть Пятёрочка