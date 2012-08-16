В Петербурге для детей запустили акцию "Коробка храбрости"

Она нацелена на детей, которые по тем или иным причинам сейчас находятся в больнице.

Каждый год 20 ноября отмечают Всемирный день ребёнка. В честь этого праздника в Петербурге сторонники "Единой России" запустили акцию "Коробка храбрости". Она нацелена на детей, которые по тем или иным причинам сейчас находятся в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

В наших больницах немало ребят проходят длительное, затянувшееся на месяцы, лечение. Вспомните себя в детстве. Лучшей мотивацией для похода к врачу были подарки. Когда думаешь о новой игрушке, терпеть боль проще. Александр Бельский

Чтобы принять участие в акции "Коробка храбрости", до 30 ноября нужно подготовить подарки для детей и принести их в общественное пространство "СреДа!" на Конногвардейском бульваре,4.

В прошлом году участники акции собрали 2000 игрушек.

Фото: pxhere.com