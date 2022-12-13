У станции метро "Гостиный двор" 25 апреля состоится раздача георгиевских лент

Также ленты будут раздавать почти у всех станций метрополитена.

Всероссийская акция "Георгиевская лента" стартует в Петербурге 25 апреля. Раздавать ленты жителям города будут почти у всех станций метро.

Акция стартует в 10 утра в лицее №369 имени Героя Российской Федерации А.Н. Жихарева на улице Маршала Захарова, 58, уроком памяти "Георгиевская лента – символ воинской славы".

Также в 17:30 у станции метро "Гостиный двор" состоится раздача георгиевских лент жителям и гостям города: будут работать интерактивные площадки в сопровождении реконструкторов и волонтеров, которые расскажут о правилах ношения ленты и её истории.

Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте или нажав на баннер в слайдере на главной странице портала волонтёрыпобеды.рф.

Фото: Piter.tv